В Ульяновской области число заболевших COVID-19 выросло до 331

"По оперативным данным, подтвержден 331 случай заболевания коронавирусом в регионе", - говорится в сообщении оперштаба.

Как следует из данных сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 12.00 мск 26 апреля в Ульяновской области подтверждены 307 случаев COVID-19. Таким образом, по последним данным, в регионе коронавирусом заразились еще 24 человека.