В Ульяновской области число заболевших COVID-19 выросло до 331

САМАРА, 26 апр – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Ульяновской области выросло до 331, сообщает в воскресенье региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
"По оперативным данным, подтвержден 331 случай заболевания коронавирусом в регионе", - говорится в сообщении оперштаба.
Как следует из данных сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 12.00 мск 26 апреля в Ульяновской области подтверждены 307 случаев COVID-19. Таким образом, по последним данным, в регионе коронавирусом заразились еще 24 человека.
Из 331 заболевшего пять человек выздоровели, еще трое скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.