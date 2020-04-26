Пожары в Чернобыльской зоне уничтожили более 11 тысяч гектаров леса

"Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас – герои. Только там, на высоте, понимаешь, какая сложная у вас профессия. От всего украинского народа благодарен вам за результат", - отметил Зеленский.

Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возникновению возгораний в Чернобыльской зоне.