Пожары в Чернобыльской зоне уничтожили более 11 тысяч гектаров леса

КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уничтожили более 11 тысяч гектаров леса, такие цифры назвали в пресс-службе офиса президента Украины.
Ранее сообщалось, что украинские спасатели продолжают бороться с локализацией двух очагов тления в Чернобыльской зоне.
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"Владимир Зеленский облетел на вертолете участок, пострадавший в результате пожара, и отметил, что огонь уничтожил большой участок леса – более одиннадцати тысяч гектаров", - сообщается на сайте главы государства.
Также отмечается, что президент встретился со спасателями и вручил некоторым из них государственные награды.
"Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас – герои. Только там, на высоте, понимаешь, какая сложная у вас профессия. От всего украинского народа благодарен вам за результат", - отметил Зеленский.
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Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возникновению возгораний в Чернобыльской зоне.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
26 апреля, 08:44Чернобыль 34 года спустя: эхо крупнейшей техногенной катастрофы ХХ векаВ этот день в 1986 году на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Взрыв произошел в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности в 01 часов 23 минуты 40 секунд по московскому времени.