Сотрудники российских банков переедут на работу

Сотрудница банка в защитной маске во время приема посетителей в отделении Московского кредитного банка

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Крупнейшие российские кредитные организации в связи с распространением Крупнейшие российские кредитные организации в связи с распространением COVID-19 переводят часть своих сотрудников на работу, предполагающую проживание в офисе и, соответственно, повышенную зарплату либо бонусы.

Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский сообщил, что в этом режиме уже работают около десяти служащих. По его словам, таким образом надеются обеспечить бесперебойность и надежность банковских операций.

Коммерческий банк "Зенит" также планирует перевести часть сотрудников на круглосуточную работу, но пока такой сценарий не реализовали. Первый заместитель правления кредитной организации Константин Рыбаков рассказал, что "Зенит" приобрел нужные для проживания вещи и продукты, а сотрудники, которые согласились временно переехать в офисы, прошли инструктаж и сдали анализ на COVID-19.

В связи с введенным Владимиром Путиным режимом самоизоляции и нерабочими днями до конца апреля большинство банков, в том числе ВТБ, Росбанк и "Тинькофф", с середины марта отправили часть сотрудников на удаленную работу, остальные продолжают посещать офис. Помимо этого, для борьбы с распространением инфекции в офисах и отделениях установили обеззараживатели воздуха, обеспечили раздачу медицинских масок и антисептических средств, всем сотрудникам измеряют температуру.

BCG ), российский банковский сектор по части цифровизации оказался лучше готов к работе в условиях пандемии, нежели многие зарубежные кредитные организации. Согласно отчету международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (), российский банковский сектор по части цифровизации оказался лучше готов к работе в условиях пандемии, нежели многие зарубежные кредитные организации.

Распространение коронавирусного заболевания

SARS-CoV-2 (возбудитель инфекции COVID-19) проник на территорию 185 стран. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала января заразились свыше 2,7 миллиона человек, 187 тысяч больных погибли.

Между тем, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших почти достигло трех миллионов, зарегистрировано 203 тысячи летальных исходов, более чем 827 тысячам удалось победить болезнь. На первом месте по количеству жертв и заразившихся несколько недель подряд остаются Соединенные Штаты : там скончались более 54 тысяч человек. Также в перечень наиболее подверженных COVID-19 государств вошли Испания, Италия , Франция, Германия, Великобритания, Турция, Иран и Китай — изначальный эпицентр эпидемии.

Завершает этот список Россия — с 80 949 подтвержденными случаями коронавируса. Скончались 747 пациентов, 6767 вылечились. В большинстве российских регионов введен режим всеобщей изоляции, а в Москве, кроме того, действует система электронных пропусков.

Власти настоятельно призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.