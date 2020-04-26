Военный эксперт прокомментировал высадку десантников в Арктике

"С такой высоты и в таких арктических условиях никто еще не совершал такие прыжки. Поэтому я думаю, что мы можем гордиться нашими ребятами", — отметил эксперт.

Он напомнил, что отечественные десантники уже высаживались в Арктике, однако не с такой большой высоты. По его словам, это говорит не только об их мужестве и отваге, но и о высоком качестве парашютной техники, кислородных масок и другого оборудования.