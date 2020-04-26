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2020-04-27T10:31
https://ria.ru/20200426/1570594467.html
Военный эксперт прокомментировал высадку десантников в Арктике
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570584640_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_0c401e7211fcfbe5bce38ca73317073f.jpg
РИА Новости

Военный эксперт прокомментировал высадку десантников в Арктике

16:00 26.04.2020 (обновлено: 10:31 27.04.2020)
37856
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа. Стоп-кадр видео
Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские десантники, высадившиеся с высоты десять тысяч метров в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, совершили настоящий подвиг. Об этом заявил RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

"С такой высоты и в таких арктических условиях никто еще не совершал такие прыжки. Поэтому я думаю, что мы можем гордиться нашими ребятами", — отметил эксперт.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа

Российские десантники совершают групповое десантирование в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа
1 из 3

Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа

Российские десантники совершают групповое десантирование в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа
2 из 3

Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские десантники готовятся к групповому десантированию с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа

Российские десантники перед групповым десантированием в условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа
3 из 3

Российские десантники готовятся к групповому десантированию с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 3

Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 3

Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 3

Российские десантники готовятся к групповому десантированию с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Он напомнил, что отечественные десантники уже высаживались в Арктике, однако не с такой большой высоты. По его словам, это говорит не только об их мужестве и отваге, но и о высоком качестве парашютной техники, кислородных масок и другого оборудования.
Российские десантники совершили прыжок с высоты десять тысяч метров в Арктике, в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Высадку посвятили 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию с момента образования ВДВ.
Российские десантники впервые высадились в Арктике
26 апреля, 12:26
Опубликовано видео прыжка российских десантников в Арктике
3181053429
РоссияЗемля Франца-ИосифаБезопасность
Популярные комментарии
Воздушную технику надо развивать постоянно, нельзя останавливаться.
26 апреля, 16:21
Алексей Metal
4702003
для того, чтобы установить ВОЗМОЖНОСТЬ подобного. Во время войны не тренируются
26 апреля, 16:35
О Ольга Занкова
2902003
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