Директора инфекционного центра поразила осведомленность Путина о COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр — РИА Новости. Директор детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Юрий Лобзин заявил, что его поразила осведомленность президента РФ Владимира Путина о коронавирусе.
В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" он рассказал подробности телефонного разговора с главой государства.
"Поразило то, что он прекрасно информирован о самом заболевании. Высокий уровень, который даже далеко не у каждого профессионального медика есть. Вот это было мне так приятно. Мы говорили на таком профессиональном языке", - сказал Лобзин.
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