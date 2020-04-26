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2020-04-26T19:39
https://ria.ru/20200426/1570594399.html
На Украине раскрыли "супермаркет" по продаже новорожденных в Китай
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РИА Новости

На Украине раскрыли "супермаркет" по продаже новорожденных в Китай

15:48 26.04.2020 (обновлено: 19:39 26.04.2020)
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© Фото : Национальная полиция УкраиныНа Украине раскрыли деятельность международной группы, которая занималась суррогатным материнством и продажей новорожденных детей в Китай
На Украине раскрыли деятельность международной группы, которая занималась суррогатным материнством и продажей новорожденных детей в Китай
© Фото : Национальная полиция Украины
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. На Украине раскрыли деятельность международной группы, которая занималась продажей новорожденных детей в Китай, сообщил в фейсбуке замглавы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.
"За денежное вознаграждение злоумышленники предоставляли услуги по решению организационных и юридических вопросов, связанных с процессами оплодотворения, родов, оформления документов и легализации вывоза детей за пределы Украины. Другими словами, они продавали детей, рожденных украинскими женщинами, в Китай за деньги. Такой себе супермаркет по торговле новорожденными", — написал он.
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Преступной схемой руководила украинка, главврач частной репродуктивной клиники, и ее сын. Также участие в торговле детьми принимали еще двое граждан Украины и трое китайцев.
Так, суррогатные матери-украинки рожали детей "на продажу". Затем свидетельства о рождении переоформляли на имена покупателей и их фиктивных жен, после чего они получали право вывозить младенцев из страны.
Против участников схемы возбудили уголовное дело о торговле людьми. Как пояснил Геращенко, на Украине не существует полноценного регулирования суррогатного материнства, по закону оно не запрещено.
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Антон ГеращенкоКитайУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Сколько еще откроется в будущем темных и подлых делишек, творящихся в этом краю беззакония и хаоса....
26 апреля, 15:59
для души и дела
6001100
Бедные детишечки. Что же с ними потом делают? Не сказать чтобы Китай страдал демографической проблемой
26 апреля, 16:39
просто Блондинка
3314300
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