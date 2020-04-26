На Украине раскрыли "супермаркет" по продаже новорожденных в Китай

На Украине раскрыли деятельность международной группы, которая занималась суррогатным материнством и продажей новорожденных детей в Китай

© Фото : Национальная полиция Украины На Украине раскрыли деятельность международной группы, которая занималась суррогатным материнством и продажей новорожденных детей в Китай

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. На . На Украине раскрыли деятельность международной группы, которая занималась продажей новорожденных детей в Китай , сообщил в фейсбуке замглавы Министерства внутренних дел Антон Геращенко

"За денежное вознаграждение злоумышленники предоставляли услуги по решению организационных и юридических вопросов, связанных с процессами оплодотворения, родов, оформления документов и легализации вывоза детей за пределы Украины. Другими словами, они продавали детей, рожденных украинскими женщинами, в Китай за деньги. Такой себе супермаркет по торговле новорожденными", — написал он.

Преступной схемой руководила украинка, главврач частной репродуктивной клиники, и ее сын. Также участие в торговле детьми принимали еще двое граждан Украины и трое китайцев.

Так, суррогатные матери-украинки рожали детей "на продажу". Затем свидетельства о рождении переоформляли на имена покупателей и их фиктивных жен, после чего они получали право вывозить младенцев из страны.