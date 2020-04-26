В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд из региона

Ранее сообщалось, что с 20 апреля Томская область приостановила межрегиональные автобусные пассажирские перевозки. Ряд регионов Сибири ввел либо готовится ввести двухнедельную изоляцию по месту прибытия или в обсерваторе для всех иногородних.

В воскресенье в Томской области зарегистрирован один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. При этом семь ранее заболевших жителей региона выздоровели. На сегодняшний день 38 больных проходят лечение в стационарах. Пять из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные находятся на самоизоляции, их состояние удовлетворительное, симптомов заболевания нет.