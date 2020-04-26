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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T15:47
https://ria.ru/20200426/1570594350.html
В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд из региона
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570521587_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c66c39afa16ce0465dcfc0c4592bc9d2.jpg
РИА Новости

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд из региона

15:47 26.04.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСанитарно-эпидемиологический контроль на посту ДПС в Краснодарском крае
Санитарно-эпидемиологический контроль на посту ДПС в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции Томской области ввел ограничения на въезд в регион и выезд из него, теперь это можно будет сделать только по работе или крайней необходимости, сообщает в воскресенье обладминистрация.
"Региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции сообщает о введенных ограничениях на въезд и выезд из Томской области. Въезжать и выезжать из региона можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью либо по крайней необходимости", - говорится в сообщении.
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Власти поясняют, что с понедельника, 27 апреля, на постах при въезде в Томск автомобилисты будут обязаны обосновать свое передвижение, предъявив соответствующие служебные задания или документы, подтверждающие необходимость срочного выезда за пределы Томской области либо въезда в регион, связанного с личными обстоятельствами.
Ранее сообщалось, что с 20 апреля Томская область приостановила межрегиональные автобусные пассажирские перевозки. Ряд регионов Сибири ввел либо готовится ввести двухнедельную изоляцию по месту прибытия или в обсерваторе для всех иногородних.
В воскресенье в Томской области зарегистрирован один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. При этом семь ранее заболевших жителей региона выздоровели. На сегодняшний день 38 больных проходят лечение в стационарах. Пять из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные находятся на самоизоляции, их состояние удовлетворительное, симптомов заболевания нет.
Всего в Томской области зарегистрированы 67 случаев заболевания коронавирусом, 11 человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТомскТомская областьОбщество
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