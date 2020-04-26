В Тольятти завели дело на пациента с COVID-19 после побегов из больницы

САМАРА, 26 апр – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Тольятти Самарской области , который неоднократно сбегал из больницы, несмотря на то, что у него было подтверждено инфекционное заболевание, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМВД по Самарской области.

Как сообщил РИА Новости источник в правительстве региона, речь идет о жителе Тольятти, у которого был подтвержден коронавирус, он трижды сбегал из больницы.

"По данным полицейских, подозреваемый безработный ранее судимый житель Тольятти 1992 года рождения, будучи осведомленным, что у него подтвердилось инфекционное заболевание, неоднократно самовольно покидал медицинское учреждение, в котором он был помещен в инфекционный бокс", - говорится в сообщении ГУМВД по региону.

По информации полицейских, подозреваемый без маски общался с неопределенным кругом лиц, что "повлекло создание угрозы массового заболевания людей".

"Предполагаемого злоумышленника задержали сотрудники полиции. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", - сказано в релизе.

Отмечается, что задержанному грозит штраф или лишения свободы на срок до двух лет.

Всего в Самарской области 229 зарегистрированных случаев COVID-19, 26 человек выздоровели, двое скончались.