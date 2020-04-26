В Смоленской области число заразившихся COVID-19 выросло до 289

БРЯНСК, 26 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусной инфекцией в Смоленской области за сутки возросло до 289 человек, сообщают региональные власти.
"По состоянию на 26.04.2020, в Смоленской области зарегистрировано 289 случаев заболевания COVID-19. Новые случаи заболевания COVID-19 выявлены в основном активно по контакту с ранее заболевшими ", - говорится в сообщении.
Накануне сообщалось о 279 заболевших. При этом в закрытом на карантин из-за вспышки заболевания Вяземском районе за сутки число зараженных увеличилось на одного человека и достигло 132. По решению губернатора, с пятницы особые ограничительные меры также введены в городе Гагарин, число заболевших в Гагаринском районе на сегодня составляет 20 человек. В Десногорске, где расположена Смоленская АЭС, карантин был введен превентивно еще в начале апреля, на сегодняшний день там зарегистрировано 13 случаев заболевания.
Отмечается, что в соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями в регионе проведено более 7,8 тысячи лабораторных исследований на коронавирус. С начала пандемии в Смоленской области скончались два пациента с коронавирусом. Кроме того, сообщалось об одном скончавшемся пациенте дома-интерната в Вязьме, но причина смерти пока официально не установлена.
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