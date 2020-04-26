В Тверской области умер первый пациент с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 26 апр - РИА Новости. Первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Тверской области, число заболевших в регионе выросло до 464 человек, сообщает в воскресенье облправительство.
Тверская область до настоящего времени оставалась в ЦФО единственным регионом, где не было летальных случаев, связанных с COVID-19.
"В Тверской области за сутки подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции. Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, умерший - мужчина 1952 года рождения, у которого были хронические заболевания, в частности, гипертоническая болезнь.
"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 464 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 24 заболевших выздоровели и выписаны из больницы", - говорится в сообщении.
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