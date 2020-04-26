В Липецкой области число случаев коронавируса превысило 300

"Коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у 22 человек в регионе. Заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 306 случаев заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.