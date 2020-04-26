В Липецкой области число случаев коронавируса превысило 300

ВОРОНЕЖ, 26 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Липецкой области за сутки увеличилось на 22 пациента, всего в регионе 306 случаев заражения, 65 человек выздоровели, сообщает обладминистрация.
"Коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у 22 человек в регионе. Заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 306 случаев заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Число выздоровевших в регионе возросло до 65 человек.
"Сегодня врачи выписали ещё одного пациента, перенёсшего COVID-19", - говорится в сообщении.
Два пациента с подтвержденным COVID-19 умерли.
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