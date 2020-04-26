В Дели разрешили открыть отдельно стоящие магазины

Он отметил, что в зонах, где отмечено большое число заболевших, режим изоляции не будет ослаблен. В столичном регионе Дели находится 95 так называемых "красных зон" - мест, где находится большинство заболевших коронавирусом.

Согласно последним данным, в Индии выявлены 26 496 заболевших коронавирусом, более 5,8 тысячи из них уже выздоровели, лечение проходят 19,8 тысячи человек. Столичная территория Дели находится на третьем месте по числу заболевших, тут коронавирус выявлен у 2625 человек.