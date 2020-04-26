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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T15:27
https://ria.ru/20200426/1570593634.html
В Дели разрешили открыть отдельно стоящие магазины
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570461142_0:138:3209:1943_1036x0_80_0_0_e81ccfaa3e00f4a469cea12f45b908a8.jpg
РИА Новости

В Дели разрешили открыть отдельно стоящие магазины

15:27 26.04.2020
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© REUTERS / Adnan AbidiМобильная станция тестирования на коронавирус в Дели, Индия
Мобильная станция тестирования на коронавирус в Дели, Индия
© REUTERS / Adnan Abidi
Мобильная станция тестирования на коронавирус в Дели, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр - РИА Новости. Власти индийской столицы разрешат открыть расположенные отдельно магазины, торговые центры и рынки по-прежнему будут закрыты, сообщил главный министр столичного округа Дели Арвинд Кеджривал.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на прошлой неделе продлил до 3 мая действующий с 25 марта режим изоляции в стране. В его рамках ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны. Моди отметил, что режим изоляции уже с 20 апреля могут снять в ряде областей страны, где отмечено меньше всего заболеваний коронавирусом.
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Накануне МВД Индии сообщило, что отдельно стоящие магазины могут возобновить работу. Уточняется, что в интернет-магазинах по-прежнему разрешена торговля только товарами первой необходимости, работа магазинов по продаже алкоголя остается под запретом.
"На прошлой неделе мы решили не ослаблять ограничения после распоряжения властей страны об облегчении режима изоляции в незатронутых (коронавирусом – ред.) районах. Мы решили пересмотреть ситуацию через неделю… Теперь мы решили придерживаться (последних) принципов центра. В Дели рынки, рыночные комплексы или торговые центры не будут открыты. Только отдельным магазинам разрешено открыться", - сообщил Кеджривал во время выступления в воскресенье.
Он отметил, что в зонах, где отмечено большое число заболевших, режим изоляции не будет ослаблен. В столичном регионе Дели находится 95 так называемых "красных зон" - мест, где находится большинство заболевших коронавирусом.
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Согласно последним данным, в Индии выявлены 26 496 заболевших коронавирусом, более 5,8 тысячи из них уже выздоровели, лечение проходят 19,8 тысячи человек. Столичная территория Дели находится на третьем месте по числу заболевших, тут коронавирус выявлен у 2625 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМВД ИндииНарендра МодиДелиИндияВ мире
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