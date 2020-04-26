В Курской области число случаев заражения COVID-19 достигло 456

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Курской области за сутки выросло на 67 и составило 456 человек, сообщает в воскресенье областная администрация.
"По данным на 26 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 456 (+67) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
В числе 67 выявленных заболевших четверо детей в возрасте от 1 года до 10 лет, а также 14 пожилых людей в возрасте старше 60 лет.
С начала пандемии в регионе четыре человека скончались, 46 человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф