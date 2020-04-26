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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T15:27
https://ria.ru/20200426/1570593604.html
В Курской области число случаев заражения COVID-19 достигло 456
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541251_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_dd50a52aa80b346938c7ff5e2616e415.jpg
РИА Новости

В Курской области число случаев заражения COVID-19 достигло 456

15:27 26.04.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Курской области за сутки выросло на 67 и составило 456 человек, сообщает в воскресенье областная администрация.
"По данным на 26 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 456 (+67) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
В числе 67 выявленных заболевших четверо детей в возрасте от 1 года до 10 лет, а также 14 пожилых людей в возрасте старше 60 лет.
С начала пандемии в регионе четыре человека скончались, 46 человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗКурская областьОбщество
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