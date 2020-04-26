В Курской области число случаев заражения COVID-19 достигло 456

"По данным на 26 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 456 (+67) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В числе 67 выявленных заболевших четверо детей в возрасте от 1 года до 10 лет, а также 14 пожилых людей в возрасте старше 60 лет.