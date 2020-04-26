В Ивановской области число заразившихся COVID-19 выросло до 274

"По состоянию на 26 апреля 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 274 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 11 диагнозов). Выздоровели 70 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус", - говорится в сообщении.

Два пациента в регионе умерли. Как отмечают власти, в обоих случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

Всего под наблюдением врачей по коронавирусной инфекции с конца января находились 7023 человека, за сутки под наблюдение взяты 247 человек. После двухнедельного карантина выписаны 5109 человек, за сутки выписаны 229 человек. На сегодняшний день под наблюдением остаются 1914 человек с разными сроками окончания карантина.