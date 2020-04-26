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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T15:23
https://ria.ru/20200426/1570593506.html
В Ивановской области число заразившихся COVID-19 выросло до 274
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239401_679:0:2948:1276_1036x0_80_0_0_0df0d2d35595115a1e41574ac886572c.jpg
РИА Новости

В Ивановской области число заразившихся COVID-19 выросло до 274

15:23 26.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 апр - РИА Новости. Число жителей Ивановской области, у которых диагностировали коронавирус, за сутки выросло на 11 - до 274 человек, 70 выздоровели, сообщает областное правительство.
"По состоянию на 26 апреля 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 274 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 11 диагнозов). Выздоровели 70 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус", - говорится в сообщении.
Реанимационное отделение
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Два пациента в регионе умерли. Как отмечают власти, в обоих случаях были тяжелые сопутствующие патологии.
Всего под наблюдением врачей по коронавирусной инфекции с конца января находились 7023 человека, за сутки под наблюдение взяты 247 человек. После двухнедельного карантина выписаны 5109 человек, за сутки выписаны 229 человек. На сегодняшний день под наблюдением остаются 1914 человек с разными сроками окончания карантина.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ивановская областьОбщество
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