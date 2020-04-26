Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-26T16:51
https://ria.ru/20200426/1570593471.html
Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть
https://cdn22.img.ria.ru/images/155242/46/1552424641_0:304:3079:2036_1036x0_80_0_0_5bf480546910647123148e532746fb91.jpg
РИА Новости

Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть

15:22 26.04.2020 (обновлено: 16:51 26.04.2020)
13096
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики России Александр Новак
Министр энергетики России Александр Новак
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр энергетики России Александр Новак. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр — РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что не нужно слишком серьезно относиться к падению нефтяных фьючерсов ниже нуля.
В понедельник, 20 апреля, стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в мае впервые достигла отрицательной стоимости на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), цена опускалась до минус 40,32 доллара за баррель. Во вторник это негативно повлияло и на июньские фьючерсы. Но в последующие дни цены начали восстанавливаться на коррекции, а также поскольку инвесторы стали обращать внимания на сообщения СМИ о том, что многие страны готовы начать сокращение добычи сырья уже сейчас, не дожидаясь 1 мая, когда вступит в действие новое соглашение ОПЕК+.
Нефтяной станок-качалка на фоне долларовых банкнот
21 апреля, 12:35
Кто уронил нефть: почему цены опустились ниже нуля
"Я не считаю, что к этой истории нужно относиться слишком серьезно, как будто вся нефть теперь будет стоить дешевле. Это, во-первых, бумажная торговля, это не торговля живой нефтью, это так называемые фьючерсы. В последний момент они уже были никому не нужны, и поэтому продавались по бросовой цене. Это особая ситуация, она никакого отношения не имеет к реальному рынку нефти", — сказал министр в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Он считает, что вскоре стабильность на нефтяном рынке восстановится.
Нефтяной станок-качалка
26 апреля, 13:55Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Песков: Россия сможет существовать в условиях нынешних цен на нефть
"Мы видели, что буквально на следующей неделе (стоимость нефти составила. — Прим. ред.) восемь-десять долларов за баррель, сегодня это порядка 16-17 долларов за баррель. По мере того как ситуация будет балансироваться, я думаю, и цены будут более стабильны и понятны", — сказал Новак.
461952965
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКАлександр НовакЭкономика
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:35Всероссийская цифровая библиотека Победы начнет работу 9 мая
13:35Посол России вручил юбилейные медали ветеранам Красной армии в Берлине
13:32Все нормативные акты для выплат ветеранам подготовлены, заявил Мишустин
13:32Мурашко оценил работу системы ОМС в условиях коронавируса
13:32В Пермском крае умер двадцатый пациент с коронавирусом
13:29Мурашко рассказал о балансе госпитализации и выписки пациентов с COVID-19
13:29В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:29Источник сообщил о коронавирусе у протоиерея Димитрия Смирнова
13:28Более миллиона ветеранов ВОВ уже получили выплаты, заявил Силуанов
13:27У главврача госпиталя в Волгограде заподозрили коронавирус
13:26Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновились
13:24В Югре продлили режим самоизоляции
13:24Мурашко рассказал о беременных пациентках с COVID-19 в тяжелом состоянии
13:22В Марий Эл продлили режим самоизоляции
13:22МЧС перед праздниками напомнило о пожарах из-за пиротехники
13:20Мурашко рассказал о средствах, предусмотренных на диспансеризацию
13:20Генсек НАТО заявил о готовности союзников защищать друг друга
13:17Киркоров рассказал о результатах анализа на коронавирус
13:17Во Владимирской области шесть врачей заразились коронавирусом
13:17Глава Минздрава предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь
Лента новостейМолния