Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть

"Мы видели, что буквально на следующей неделе (стоимость нефти составила. — Прим. ред.) восемь-десять долларов за баррель, сегодня это порядка 16-17 долларов за баррель. По мере того как ситуация будет балансироваться, я думаю, и цены будут более стабильны и понятны", — сказал Новак.