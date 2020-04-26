В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью журналиста Кьезы

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Член группы ГД по связям с парламентом Италии Юрий Швыткин выразил соболезнования в связи со смертью итальянского журналиста Джульетто Кьезы, отметив, что Кьеза играл одну из ведущих ролей в своей области для нормализации российско-итальянских отношений.
Ранее в воскресенье известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза скончался в возрасте 79 лет, заявил РИА Новости его друг, президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" (Aiutateci a Salvare i Bambini) Эннио Бордато.
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"Мы, конечно же, выражаем соболезнования. Это был не просто журналист, а действительно и общественный, и политический деятель, и писатель, который большую роль отводил в своих произведениях, в своих статьях, соответственно, России. И очень немаловажно, что он играл достаточно большую роль в нормализации российско-итальянских отношений. <...> Я бы даже сказал, что он играл одну из ведущих ролей в своей области для того, чтобы российско-итальянские отношения протекали в нормальном русле", — сказал Швыткин РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что Кьеза "прекрасно знал Россию", а когда был депутатом Европарламента и членом делегации от парламентской комиссии ЕС — Россия, также прилагал усилия для того, чтобы "повернуть еще в большей степени Италию лицом к нашей стране".
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