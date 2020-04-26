В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью журналиста Кьезы

"Мы, конечно же, выражаем соболезнования. Это был не просто журналист, а действительно и общественный, и политический деятель, и писатель, который большую роль отводил в своих произведениях, в своих статьях, соответственно, России. И очень немаловажно, что он играл достаточно большую роль в нормализации российско-итальянских отношений. <...> Я бы даже сказал, что он играл одну из ведущих ролей в своей области для того, чтобы российско-итальянские отношения протекали в нормальном русле", — сказал Швыткин РИА Новости.