В Тульской области число случаев коронавируса превысило 600

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 644 человек, 59 выздоровели. Умерли пять пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них один врач-терапевт. А 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.