В Тульской области число случаев коронавируса превысило 600

ВОРОНЕЖ, 26 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Тульской области за сутки увеличилось на 66, общее число заболевших выросло до 644, из них 59 выздоровели, сообщает областное правительство.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксирован 6361 новый случай, в том числе 66 - в Тульской области.
"Инфекция подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Веневского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 644 человек, 59 выздоровели. Умерли пять пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них один врач-терапевт. А 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.