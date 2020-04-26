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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T15:08
https://ria.ru/20200426/1570592812.html
В Катаре и Кувейте выявили новые случаи заражения COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569577731_0:320:3071:2047_1036x0_80_0_0_7fb5b09cf51b65cd17ed26c509d51546.jpg
РИА Новости

В Катаре и Кувейте выявили новые случаи заражения COVID-19

15:08 26.04.2020
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© REUTERS / Stephanie McGeheeВодитель скорой помощи в Кувейте
Водитель скорой помощи в Кувейте
© REUTERS / Stephanie McGehee
Водитель скорой помощи в Кувейте. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Катаре и Кувейте, сообщают министерства здравоохранения двух стран.
Согласно заявлению министерства здравоохранения Катара, за последние сутки в стране выявлены 929 новых случаев заражения коронавирусом, в настоящее время 9265 человек находятся на лечении в связи с COVID-19, 1012 вылечились, 10 скончались.
В Кувейте минздрав сообщил о 183 новых подтвержденных случаях заражения COVID-19, 150 человек поправились, один скончался. Общее число зараженных коронавирусом достигло 3075
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗКувейтКатарВ мире
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