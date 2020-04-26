В Катаре и Кувейте выявили новые случаи заражения COVID-19

Согласно заявлению министерства здравоохранения Катара, за последние сутки в стране выявлены 929 новых случаев заражения коронавирусом, в настоящее время 9265 человек находятся на лечении в связи с COVID-19, 1012 вылечились, 10 скончались.
В Кувейте минздрав сообщил о 183 новых подтвержденных случаях заражения COVID-19, 150 человек поправились, один скончался. Общее число зараженных коронавирусом достигло 3075
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф