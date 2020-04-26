В Калужской области еще 56 человек заразились коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апр - РИА Новости. COVID-19 в минувшие сутки подтвердился еще у 56 жителей Калужской области, общее число заболевших выросло до 639 человек, сообщило правительство региона.
Накануне заболевших было 583 человека.
"Данные областного оперативного штаба на 26 апреля: зарегистрировано 639 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Еще одного человека выписали, теперь выздоровевших в регионе 26 человек.
На лечении находятся 605 человек, восемь человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.