В Калужской области еще 56 человек заразились коронавирусом

Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

"Данные областного оперативного штаба на 26 апреля: зарегистрировано 639 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Еще одного человека выписали, теперь выздоровевших в регионе 26 человек.