Власти Якутии выясняют, кто распространил данные заболевших COVID-19

Ранее сообщалось, что за весь период в регионе зарегистрированы 157 заболевших коронавирусом, из них 25 человек находятся на территории Чаяндинского месторождения и в стационарах ЯНАО, 18 человек полностью выздоровели, один скончался, 113 получают лечение в инфекционных стационарах республики.