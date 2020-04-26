Власти Якутии выясняют, кто распространил данные заболевших COVID-19

ЯКУТСК, 26 апр – РИА Новости. Персональные данные заболевших коронавирусом распространили в городе Алдан Якутии, где действует режим карантина, власти пообещали строго пресекать подобные нарушения, сообщается на сайте правительства республики.
Как отметили власти, лиц, распространивших конфиденциальную информацию о заболевших и сдавших тесты на COVID-19 в Алдане, устанавливают.
"Хотел бы заострить внимание на распространении информации, касающейся персональных данных людей, которые лечатся или сдали анализы на коронавирусную инфекцию. Такие вещи мы будем очень строго и жестко пресекать. Это является уголовно наказуемым деянием, и в соцсетях правоохранительные органы их активно будут отслеживать", - приводятся слова главы Алданского района Северина Позднякова.
Ранее сообщалось, что за весь период в регионе зарегистрированы 157 заболевших коронавирусом, из них 25 человек находятся на территории Чаяндинского месторождения и в стационарах ЯНАО, 18 человек полностью выздоровели, один скончался, 113 получают лечение в инфекционных стационарах республики.
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