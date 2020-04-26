В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники

Полки с алкогольной продукцией в одном из магазинов в Москве

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В этот период будет запрещена продажа любых спиртосодержащих напитков, в том числе, пива в магазинах и общепите.

Также на это время вводится запрет на продажу горючих веществ и средств для разведения огня.

По данным штаба, на 25 апреля в регионе подтвердили 33 случая заражения коронавирусной инфекцией, 29 проходят лечение, четверо — выздоровели.