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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T15:10
https://ria.ru/20200426/1570592597.html
В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569438351_0:38:3072:1766_1036x0_80_0_0_5315ca580feea711c5310abcab89a8fd.jpg
РИА Новости

В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники

15:02 26.04.2020 (обновлено: 15:10 26.04.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПолки с алкогольной продукцией в одном из магазинов в Москве
Полки с алкогольной продукцией в одном из магазинов в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В этот период будет запрещена продажа любых спиртосодержащих напитков, в том числе, пива в магазинах и общепите.
Также на это время вводится запрет на продажу горючих веществ и средств для разведения огня.
По данным штаба, на 25 апреля в регионе подтвердили 33 случая заражения коронавирусной инфекцией, 29 проходят лечение, четверо — выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Курганская областьОбщество
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