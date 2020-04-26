В Подмосковье еще 14 человек вылечились от коронавируса

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Еще 14 человек выздоровело от коронавируса в Подмосковье, всего врачи вылечили 286 пациентов, сообщили в оперативном штабе Московской области по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Накануне сообщалось о 272 вылечившихся от COVID-19 пациентов.
"Ещё 14 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию. Всего подмосковные врачи вылечили от коронавируса 286 человек", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф