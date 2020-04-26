В Костромской области число заразившихся COVID-19 выросло до 148

"В Костромской области за сутки выявили 11 новых случаев COVID-19. Общее число диагностированных случаев коронавирусной инфекции в регионе выросло до 148", - говорится в сообщении.

Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России

Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России

Отмечается, что большая часть новых случаев заболевания произошла в результате контакта с ранее заболевшими людьми. Все заболевшие изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.