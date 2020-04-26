В Костромской области число заразившихся COVID-19 выросло до 148

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Одиннадцать новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Костромской области за минувшие сутки, общее число инфицированных выросло до 148 человек, сообщила администрация региона в воскресенье.
"В Костромской области за сутки выявили 11 новых случаев COVID-19. Общее число диагностированных случаев коронавирусной инфекции в регионе выросло до 148", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большая часть новых случаев заболевания произошла в результате контакта с ранее заболевшими людьми. Все заболевшие изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.
Ранее сообщалось об 11 выздоровевших в регионе. Зарегистрировано три случая с летальным исходом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф