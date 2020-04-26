Саратовские власти рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

Всего в Саратовской области с 19 марта по 26 апреля лабораторно подтверждены 305 случаев заражения коронавирусом. Шесть человек с COVID-19 скончались, выздоровели 38 человек.

"Число муниципальных образований Саратовской области с зафиксированными случаями увеличилось до 31. За последние два дня добавились два района - Советский и Аркадакский... 45% заболевших (138 человек) приходится на города Саратов и Ершов. Еще порядка 30% зараженных зафиксировано в семи районах, где насчитывается от 10 до 18 больных коронавирусом", - говорится в сообщении.