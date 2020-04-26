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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T14:57
https://ria.ru/20200426/1570592413.html
Саратовские власти рассказали о новых случаях заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285580_0:56:2725:1589_1036x0_80_0_0_e701ea20c2a0d04964c2a407cbd07987.jpg
РИА Новости

Саратовские власти рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

14:57 26.04.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковМедицинский работник в защитном костюме
Медицинский работник в защитном костюме
© РИА Новости / Валерий Мельников
Медицинский работник в защитном костюме
САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Почти половина всех случаев коронавирусной инфекции в Саратовской области зарегистрированы в Саратове и в закрытом на карантин городе Ершове, сообщило в воскресенье министерство информации и печати области.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 26 апреля лабораторно подтверждены 305 случаев заражения коронавирусом. Шесть человек с COVID-19 скончались, выздоровели 38 человек.
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"Число муниципальных образований Саратовской области с зафиксированными случаями увеличилось до 31. За последние два дня добавились два района - Советский и Аркадакский... 45% заболевших (138 человек) приходится на города Саратов и Ершов. Еще порядка 30% зараженных зафиксировано в семи районах, где насчитывается от 10 до 18 больных коронавирусом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 10 районах выявлено по одному-двум случаям заражения, при этом остаются свободными от COVID-19 территории восьми районов области.
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Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В городе Ершове и Балтайском районе введен карантин - запрещен въезд и выезд.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСаратовская областьСаратов
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