В Нижегородской области умер девятый пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Пожилой мужчина с коронавирусом, сахарным диабетом и хронической аневризмой сердца скончался в больнице в Нижегородской области, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.
Ранее в регионе скончались 8 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
"Есть ещё один летальный исход. Мужчина. 65 лет. Анамнез отягощён сахарным диабетом и хронической аневризмой сердца. Врачи делали все, что могли. Печальный счётчик на федеральном сайте поменяется завтра", - написал Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook.
По его словам, на ИВЛ находятся 19 пациентов. Свободных аппаратов - 235. На кислородной поддержке находятся 164 человека. Свободных ресурсов оборудования достаточно.
Мелик-Гусейнов также сообщил, что выздоровели ещё 6 человек, итого 115 выписанных из больницы.
На территории Нижегородской области зафиксировано 1367 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.