В Нижегородской области умер девятый пациент с коронавирусом

"Есть ещё один летальный исход. Мужчина. 65 лет. Анамнез отягощён сахарным диабетом и хронической аневризмой сердца. Врачи делали все, что могли. Печальный счётчик на федеральном сайте поменяется завтра", - написал Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook.