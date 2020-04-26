В Орловской области число заболевших COVID-19 выросло на 42 человека

БРЯНСК, 26 апр – РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Число заболевших COVID-19 в Орловской области достигло 363, после того как за сутки было выявлено еще 42 случая заражения, сообщает правительство региона.

В воскресенье оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России выявлено 6361 новый случай, в том числе 42 случая – в Орловской области.

"На данный момент (на утро 26 апреля) в Орловской области подтверждено 42 случаев заболевания коронавирусом. По контакту - 27, прибывшие - 15 человек", - говорится в сообщении.

Большинство новых случаев приходится на город Орел и Болоховский район области.

Ранее сообщалось о двух умерших с диагнозом COVID-19 в Орловской области.