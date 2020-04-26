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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T14:48
https://ria.ru/20200426/1570592228.html
В Орловской области число заболевших COVID-19 выросло на 42 человека
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152014_0:6:3026:1708_1036x0_80_0_0_288b7a6b11eb140de78a2014a9842658.jpg
РИА Новости

В Орловской области число заболевших COVID-19 выросло на 42 человека

14:48 26.04.2020
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© Илья ПиталевТесты на коронавирус
Тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Тесты на коронавирус. Архивное фото
БРЯНСК, 26 апр – РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Орловской области достигло 363, после того как за сутки было выявлено еще 42 случая заражения, сообщает правительство региона.
В воскресенье оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России выявлено 6361 новый случай, в том числе 42 случая – в Орловской области.
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"На данный момент (на утро 26 апреля) в Орловской области подтверждено 42 случаев заболевания коронавирусом. По контакту - 27, прибывшие - 15 человек", - говорится в сообщении.
Большинство новых случаев приходится на город Орел и Болоховский район области.
Ранее сообщалось о двух умерших с диагнозом COVID-19 в Орловской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОрловская областьОрел
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