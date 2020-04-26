В Карелии еще 12 человек заболели COVID-19

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Еще 12 случаев заражения коронавирусом выявлены в Карелии, в том числе у четверых детей, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
Таким образом, число заболевших COVID-19 в республике достигло 56 человек, пять человек выздоровели.
"Столь резкого увеличения количества заболевших коронавирусом у нас еще не было – сразу 12 человек! Все – в Петрозаводске. Среди них четверо детей в возрасте до 16 лет и один пожилой мужчина", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как уточнил губернатор, все 10 человек из одного круга контактов. У четверых из них уже развилась пневмония.
"Правоохранительные органы дадут оценку действиям тех людей из одного круга контактов, которые, будучи совершеннолетними, пренебрегли всеми предписаниями, в результате чего мы получили такой резкий рост заболеваемости", - подчеркнул он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.