В Карелии еще 12 человек заболели COVID-19

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Еще 12 случаев заражения коронавирусом выявлены в Еще 12 случаев заражения коронавирусом выявлены в Карелии , в том числе у четверых детей, сообщил глава региона Артур Парфенчиков

Таким образом, число заболевших COVID-19 в республике достигло 56 человек, пять человек выздоровели.

"Столь резкого увеличения количества заболевших коронавирусом у нас еще не было – сразу 12 человек! Все – в Петрозаводске . Среди них четверо детей в возрасте до 16 лет и один пожилой мужчина", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как уточнил губернатор, все 10 человек из одного круга контактов. У четверых из них уже развилась пневмония.

"Правоохранительные органы дадут оценку действиям тех людей из одного круга контактов, которые, будучи совершеннолетними, пренебрегли всеми предписаниями, в результате чего мы получили такой резкий рост заболеваемости", - подчеркнул он.