Песков рассказал о будущем автопрома в период коронавируса

"Кризис, кризисные условия и вызовы, связанные с пандемией, конечно, беспрецедентны. Вызовы поступают каждый день, каждый час, нужно их регулировать в ручном режиме. Но навряд ли сейчас можно делать какие-то прогнозы на год или на два года вперёд. Поэтому, конечно, очень сложно, и требуется особая ответственность для того, чтобы принимать решения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как он оценивает развитие автопрома в нынешних условиях.