В Ярославской области выявили 42 новых случая коронавируса

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Число жителей Ярославской области, у которых диагностировали коронавирус, за сутки выросло на 42 - до 384 человек, сообщил на своей странице в Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.
"Количество заражённых COVID-19 за сутки увеличилось на 42 человека. Статистика сегодня такая: заболевших с начала периода – 384", - написал Миронов.
Набольшее число заболевших в Ярославле – 145 человек, в Гаврилов-Ямском районе – 64 человека, в Рыбинске – 49 человек.
"Еще три жителя Ярославской области вылечены от коронавирусной инфекции", - отметил Миронов.
Таким образом, число выздоровевших выросло до 26 человек.
С начала пандемии в регионе скончались три человека с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.