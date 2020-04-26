В Ярославской области выявили 42 новых случая коронавируса

Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Число жителей Число жителей Ярославской области , у которых диагностировали коронавирус, за сутки выросло на 42 - до 384 человек, сообщил на своей странице в Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов

"Количество заражённых COVID-19 за сутки увеличилось на 42 человека. Статистика сегодня такая: заболевших с начала периода – 384", - написал Миронов.

"Еще три жителя Ярославской области вылечены от коронавирусной инфекции", - отметил Миронов.

Таким образом, число выздоровевших выросло до 26 человек.

С начала пандемии в регионе скончались три человека с коронавирусом.