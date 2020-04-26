Представитель Бабкиной рассказал о самочувствии артистки

"Пару дней назад раздался долгожданный звонок от Надежды Георгиевны. Она поинтересовалась, что происходит в театре, как проходят репетиции, я объяснил ей, что до 1 мая все находятся на самоизоляции по домам, праздничные мероприятия перенесены. Она сказала, что у внучки Марфы день рождения, будет ее поздравлять. Заказала вкусную еду", — рассказал собеседник агентства.