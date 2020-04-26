Песков пошутил, что Путин становится вирусологом

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1" рассказал, что когда Владимир Путин плотно погружается в какую-либо тему, то он собирает информацию и сам "становится экспертом".

Он напомнил о шутке Путина, что вся страна стала вирусологами.

"Вот у меня сомнений нет, что он на пути становления как вирусолог", — цитируют слова Пескова "Вести".

Директор ФГБУ "Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства" Юрий Лобзин рассказал, что его поразил уровень информированности Путина о коронавирусе . По его словам, не у каждого профессионального медика есть такой высокий уровень.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано почти 2,7 миллиона случаев, более 187 тысяч человек скончались.

В России общее число заболевших составляет 80 949 человек, всего скончались от болезни 747 человек, выздоровели более 6,7 тысячи.