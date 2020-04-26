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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T14:50
https://ria.ru/20200426/1570591894.html
Песков пошутил, что Путин становится вирусологом
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1036x0_80_0_0_0c518b6fe4f15c1c7db83c73d835f3b9.jpg
РИА Новости

Песков пошутил, что Путин становится вирусологом

14:48 26.04.2020 (обновлено: 14:50 26.04.2020)
10828
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1" рассказал, что когда Владимир Путин плотно погружается в какую-либо тему, то он собирает информацию и сам "становится экспертом".
Он напомнил о шутке Путина, что вся страна стала вирусологами.

"Вот у меня сомнений нет, что он на пути становления как вирусолог", — цитируют слова Пескова "Вести".

Директор ФГБУ "Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства" Юрий Лобзин рассказал, что его поразил уровень информированности Путина о коронавирусе. По его словам, не у каждого профессионального медика есть такой высокий уровень.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано почти 2,7 миллиона случаев, более 187 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет 80 949 человек, всего скончались от болезни 747 человек, выздоровели более 6,7 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
В каждой шутке, есть только доля шутки, главное, чтобы каждый занимался своим делом, а не пытался быть "кем-то", в угоду текущего момента, поднимая свой пиар-рейтинг.
26 апреля, 15:01
dzd z
1100103
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