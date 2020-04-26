В Приднестровье число зараженных коронавирусом выросло до 386 человек

ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Еще три заболевших коронавирусом выявлены в Еще три заболевших коронавирусом выявлены в Приднестровье , общее число инфицированных коронавирусом в непризнанной Приднестровской Молдавской республике - 386, всего скончались 18 человек, сообщил в воскресенье оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19 в ПМР.

"Информация пришла из лаборатории Кишинёва. Из числа остававшихся вчера на доисследовании проб, три дали положительный ответ. Коронавирус подтвердился у двух дубоссарцев: женщины 66 лет и молодого человека 2001 года рождения. Список инфицированных пополнил и 19-летний житель села Гояны Дубоссарского района", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 386 приднестровцев, 339 человек проходят лечение на территории ПМР, 28 пациентов выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.