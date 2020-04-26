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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T14:40
https://ria.ru/20200426/1570591817.html
В Приднестровье число зараженных коронавирусом выросло до 386 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397512_0:171:3036:1879_1036x0_80_0_0_3307fc4bfc50f67b7db5a08e4427a2c7.jpg
РИА Новости

В Приднестровье число зараженных коронавирусом выросло до 386 человек

14:40 26.04.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19 . Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Еще три заболевших коронавирусом выявлены в Приднестровье, общее число инфицированных коронавирусом в непризнанной Приднестровской Молдавской республике - 386, всего скончались 18 человек, сообщил в воскресенье оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19 в ПМР.
"Информация пришла из лаборатории Кишинёва. Из числа остававшихся вчера на доисследовании проб, три дали положительный ответ. Коронавирус подтвердился у двух дубоссарцев: женщины 66 лет и молодого человека 2001 года рождения. Список инфицированных пополнил и 19-летний житель села Гояны Дубоссарского района", - говорится в сообщении.
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По данным оперштаба, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 386 приднестровцев, 339 человек проходят лечение на территории ПМР, 28 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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