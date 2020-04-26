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2020-04-26T15:22
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Лукашенко: в пострадавших от аварии на ЧАЭС районах можно и нужно жить
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РИА Новости

Лукашенко: в пострадавших от аварии на ЧАЭС районах можно и нужно жить

14:37 26.04.2020 (обновлено: 15:22 26.04.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МИНСК, 26 апр — РИА Новости. Пострадавшие в результате техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС районы нужно продолжать реабилитировать и заселять их, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в Гомельскую область.
"Это небольшой кусок земли. Но что там будет завтра-послезавтра, какие перспективы? Надо посмотреть, каким образом мы будем возвращать обратно заповедную зону, когда время пройдет. А что можем сейчас там взять? Нельзя бросать ни одного гектара земли", — подчеркнул Лукашенко.
Жительница Киева на территории Мемориального комплекса Жертвам Чернобыльской катастрофы, где прошел митинг-реквием, посвященный 26-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС
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Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, президент поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям доложить, что сейчас происходит в 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской станции, а также проработать план по созданию многоотраслевых производств в пострадавших регионах.
"Мы пока не знаем детально, на каком уровне находимся и за счет чего можно добавить. Поэтому надо проревизировать — это Брагин, Наровля, Хойники", — сказал Лукашенко.
По его словам, в этих районах нужно возводить многоотраслевые холдинги по разным направлениям, чтобы не просто восстанавливать эти территории, но и развивать их.
Во время своей поездки Лукашенко облетел Наровлянский район на вертолете, ознакомился с ходом полевых работ и по прибытии поинтересовался, как в целом обстоят дела с социально-экономическим развитием региона.

"Ты даже не думай, что мы должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить производство. Это исключено. Иного не дано. Если вы будете сидеть: "Вот пандемия, дайте нам денег" <...> Никто не даст — это похоронить деньги. Вы прорабатывайте рынки по всем направлениям, начиная от фарфорового завода и заканчивая "Гомсельмашем", — сказал Лукашенко губернатору области.

Ядерный реактор четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции взорвался 26 апреля 1986 года. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров. На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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Авария на Чернобыльской АЭСАлександр ЛукашенкоЧернобыльская АЭСБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вот Лукашенко пусть там и живёт!
26 апреля, 14:41
Mihail Zapravdin
1920003
Земля не помешает, можно будет поставлять в Россиюшку еще больше белорусских продуктов.
26 апреля, 14:58
Максим Светлов
6201112
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