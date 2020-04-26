Лукашенко: в пострадавших от аварии на ЧАЭС районах можно и нужно жить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи

МИНСК, 26 апр — РИА Новости. Пострадавшие в результате техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС районы нужно продолжать реабилитировать и заселять их, заявил президент Пострадавшие в результате техногенной катастрофы нарайоны нужно продолжать реабилитировать и заселять их, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в Гомельскую область

"Это небольшой кусок земли. Но что там будет завтра-послезавтра, какие перспективы? Надо посмотреть, каким образом мы будем возвращать обратно заповедную зону, когда время пройдет. А что можем сейчас там взять? Нельзя бросать ни одного гектара земли", — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, президент поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям доложить, что сейчас происходит в 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской станции, а также проработать план по созданию многоотраслевых производств в пострадавших регионах.

"Мы пока не знаем детально, на каком уровне находимся и за счет чего можно добавить. Поэтому надо проревизировать — это Брагин, Наровля, Хойники", — сказал Лукашенко.

По его словам, в этих районах нужно возводить многоотраслевые холдинги по разным направлениям, чтобы не просто восстанавливать эти территории, но и развивать их.

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Во время своей поездки Лукашенко облетел Наровлянский район на вертолете, ознакомился с ходом полевых работ и по прибытии поинтересовался, как в целом обстоят дела с социально-экономическим развитием региона.

"Ты даже не думай, что мы должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить производство. Это исключено. Иного не дано. Если вы будете сидеть: "Вот пандемия, дайте нам денег" <...> Никто не даст — это похоронить деньги. Вы прорабатывайте рынки по всем направлениям, начиная от фарфорового завода и заканчивая "Гомсельмашем", — сказал Лукашенко губернатору области.