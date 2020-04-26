Попова заявила, что Россия может избежать пика заражения коронавирусом

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Пика заболеваемости COVID-19 в России может и не быть, если граждане останутся дома во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Москва. Кремль. Путин".
Самый большой риск сегодня - сорваться в праздники. Мы должны эти праздничные дни оставаться дома— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) April 26, 2020
Анна Попова
Глава Роспотребнадзора#москвакремльпутин pic.twitter.com/IRoRA0Lra2
Она подчеркнула, что если люди массово выйдут на улицу, то страна вернется "в ту точку, из которой мы начали", в то время как режим самоизоляции помог замедлить прирост числа больных до процентов в сутки.
В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели. В большинстве российских регионов введен режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, объявлен пропускной режим.
Власти настоятельно призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.