Песков: выход из ситуации с коронавирусом будет поэтапным

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр - РИА Новости. Выход из режима ограничительных мер в ситуации борьбы с коронавирусом будет поэтапным, но эту этапность еще предстоит разработать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что выход из этой ситуации будет поэтапный, это однозначно можно сказать. Но эту этапность еще предстоит разработать", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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