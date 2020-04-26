В Марокко число заразившихся COVID-19 превысило четыре тысячи

В Марокко до 20 мая действует режим санитарного чрезвычайного положения. В рамках режима ЧП власти могут принимать меры по недопущению передвижения граждан за пределами их мест проживания, за исключением крайней необходимости, запрещать массовые собрания. С недавнего времени введено также обязательное использование медицинских масок для всех покидающих места проживания людей. За нарушения этих мер предусмотрены штрафы в размере от 30 до 137 долларов, тюремное заключение сроком от одного до трех месяцев. На время ЧП закрыты торговые центры и другие учреждения, с 15 марта полностью приостановлено авиасообщение со всеми странами мира.