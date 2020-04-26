В Марокко число заразившихся COVID-19 превысило четыре тысячи

РАБАТ, 26 апр - РИА Новости. Число заразившихся вирусом COVID-19 в Марокко превысило 4 тысячи человек после регистрации 150 новых случаев заражения за сутки, сообщается в полученном РИА Новости заявлении министерства здравоохранения страны.
Согласно данным минздрава, общее число зараженных составляет на данный момент 4047 человек. В течение последних 24 часов выздоровели 20 пациентов, общее число случаев выздоровления возросло до 557.
За минувшие сутки скончался один человек, всего с момента начала эпидемии в королевстве зафиксировано 160 случаев смертельного исхода.
В Марокко до 20 мая действует режим санитарного чрезвычайного положения. В рамках режима ЧП власти могут принимать меры по недопущению передвижения граждан за пределами их мест проживания, за исключением крайней необходимости, запрещать массовые собрания. С недавнего времени введено также обязательное использование медицинских масок для всех покидающих места проживания людей. За нарушения этих мер предусмотрены штрафы в размере от 30 до 137 долларов, тюремное заключение сроком от одного до трех месяцев. На время ЧП закрыты торговые центры и другие учреждения, с 15 марта полностью приостановлено авиасообщение со всеми странами мира.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф