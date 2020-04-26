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2020-04-26T14:28
https://ria.ru/20200426/1570591318.html
Зюганов отказался комментировать состояние здоровья Ким Чен Ына
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РИА Новости

Зюганов отказался комментировать состояние здоровья Ким Чен Ына

14:28 26.04.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов
 Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава КПРФ Геннадий Зюганов отказался комментировать состояние здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, отметив, что это вопрос "не для публики и не для обсуждения".
Сообщения о серьёзных проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына и даже его смерти стали появляться в СМИ в связи с тем, что он пропустил важнейшую церемонию поминовения его деда Ким Ир Сена в Кымсусанском дворце 15 апреля, да и вовсе не появлялся на публике с 12 апреля. Однако в правительстве Южной Кореи в один голос утверждают, что "никаких специфических тенденций" в КНДР они пока не видят. От имени высшего руководителя рассылаются поздравительные телеграммы лидерам иностранных государств и раздаются ордена, по линии министерства объединения происходят ежедневные созвоны, а высокопоставленные представители МИД КНДР продолжают рабочие контакты как внутри страны, так и за рубежом. Это мало похоже на ситуацию, когда верховный главнокомандующий страны при смерти и явного преемника у него нет.
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
26 апреля, 11:30
В Госдуме прокомментировали сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
"Что касается здоровья и личных связей - это вопрос не для публики и не для обсуждения", - сказал Зюганов РИА Новости.
Ранее депутат КПРФ Казбек Тайсаев сообщил РИА Новости, что встречался с послом КНДР в РФ около 10 дней назад, никакой информации об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына не было. В субботу ЦТАК сообщил, что в четверг лидер страны получил поздравительную телеграмму от главы КПРФ Зюганова по случаю годовщины визита Ким Чен Ына в Россию.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
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РоссияКим Чен ЫнГеннадий ЗюгановКНДРВ мире
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