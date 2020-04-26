Попова призвала россиян на майские праздники оставаться дома

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на майские праздники россияне должны оставаться дома.
"Абсолютно согласна (с мнением, что россиянам лучше остаться дома во время праздников. — Прим. ред.). Только заменила бы слово "лучше" на "должны". Вот сейчас мы должны. Должны самим себе, своим близким. Мы должны в эти праздничные дни оставаться дома", — сказала Попова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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