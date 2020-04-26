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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T14:45
https://ria.ru/20200426/1570591207.html
Попова призвала россиян на майские праздники оставаться дома
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202545_0:27:3134:1790_1036x0_80_0_0_964325ce0b4b0ca1ebf75daa0fa28906.jpg
РИА Новости

Попова призвала россиян на майские праздники оставаться дома

14:21 26.04.2020 (обновлено: 14:45 26.04.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на майские праздники россияне должны оставаться дома.
"Абсолютно согласна (с мнением, что россиянам лучше остаться дома во время праздников. — Прим. ред.). Только заменила бы слово "лучше" на "должны". Вот сейчас мы должны. Должны самим себе, своим близким. Мы должны в эти праздничные дни оставаться дома", — сказала Попова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
ЧС объявляйте. Жрать скоро не на что будет и работать не дают.
26 апреля, 14:26
Pawel Zverev
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Я уже полтора месяца дома сижу, уже сил нет
26 апреля, 14:23
Андрей Эщкере
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