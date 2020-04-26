В Белгородской области выявили десять случаев коронавируса

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Число жителей Белгородской области, у которых диагностировали коронавирус, за сутки выросло на 10, до 242 человек, сообщило областное правительство в воскресенье.
"По состоянию на 26 апреля 2020 года зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 — 242 (+10 за сутки)", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно о заражении 32 человек в Белгородском областном онкодиспансере, в числе заболевших девять медиков. На карантин закрыты хирургическое и радиологическое отделения. В воскресенье губернатор региона Евгений Савченко сообщил о смерти заболевшего коронавирусом врача-онколога. Таким образом, число скончавшихся инфицированных в регионе выросло до трех.
Выздоровевших – 31 человек.
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