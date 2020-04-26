В Калмыкии еще три пациента вылечились от COVID-19

ВОЛГОГРАД, 26 апр - РИА Новости. Еще три человека за последние сутки вылечились от коронавируса в Еще три человека за последние сутки вылечились от коронавируса в Калмыкии , всего выздоровели в регионе 28 человек, сообщает в Telegram-канале оперштаб республики.

По данным ведомства, на 25 апреля в Калмыкии было 148 случаев коронавирусной инфекции, 25 человек выздоровели, трое скончались.

За сутки, по информации ведомства, в регионе количество выявленных инфицированных выросло на 10 до 158 человек, в тяжелом состоянии - четыре человека, двое из них подключены к аппарату ИВЛ.

"Выздоровело - 28 человек, из них 2 детей (с подтверждённым ранее диагнозом новая коронавирусная инфекция)", - говорится в сообщении оперштаба. Таким образом, количество вылечившихся от коронавируса в Калмыкии возросло на три человека.