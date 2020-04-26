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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T14:18
https://ria.ru/20200426/1570591096.html
В Калмыкии еще три пациента вылечились от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569728460_0:171:3031:1876_1036x0_80_0_0_aae45d5a45615ef44413af5f12355395.jpg
РИА Новости

В Калмыкии еще три пациента вылечились от COVID-19

14:18 26.04.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 26 апр - РИА Новости. Еще три человека за последние сутки вылечились от коронавируса в Калмыкии, всего выздоровели в регионе 28 человек, сообщает в Telegram-канале оперштаб республики.
По данным ведомства, на 25 апреля в Калмыкии было 148 случаев коронавирусной инфекции, 25 человек выздоровели, трое скончались.
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За сутки, по информации ведомства, в регионе количество выявленных инфицированных выросло на 10 до 158 человек, в тяжелом состоянии - четыре человека, двое из них подключены к аппарату ИВЛ.
"Выздоровело - 28 человек, из них 2 детей (с подтверждённым ранее диагнозом новая коронавирусная инфекция)", - говорится в сообщении оперштаба. Таким образом, количество вылечившихся от коронавируса в Калмыкии возросло на три человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРеспублика Калмыкия
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