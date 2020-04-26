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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T14:15
https://ria.ru/20200426/1570591012.html
Правительство не приходило на кризисный менеджмент, заявил Песков
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/90/1563469093_0:361:2926:2007_1036x0_80_0_0_778c95f341e7fadb193e271f7ce69a25.jpg
РИА Новости

Правительство не приходило на кризисный менеджмент, заявил Песков

14:15 26.04.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкВозле здания Дома правительства РФ
Возле здания Дома правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Возле здания Дома правительства РФ. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр - РИА Новости. Новое правительство РФ не приходило на кризисный менеджмент в ситуации борьбы с коронавирусом, но члены кабмина занимаются этим со всем самопожертвованием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне кажется, что правительство блестящее и профессиональное, молодое, энергичное, слаженное. Очевидно, что, наверное, правительство не приходило на кризисный менеджмент, но ведь им пришлось заниматься и они занимаются этим со всем самопожертвованием", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

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"Очевидно, что работа идет очень напряженная, тяжелая, которая не терпит раскоординированности", - добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 80 949 человек, всего скончались от болезни 747 человек, выздоровели 6,76 тысячи.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗПравительство РФДмитрий ПесковОбщество
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