Правительство не приходило на кризисный менеджмент, заявил Песков

"Мне кажется, что правительство блестящее и профессиональное, молодое, энергичное, слаженное. Очевидно, что, наверное, правительство не приходило на кризисный менеджмент, но ведь им пришлось заниматься и они занимаются этим со всем самопожертвованием", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".