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Искусство
Культура
2020-04-26T18:54
https://ria.ru/20200426/1570590948.html
Муж Тодоренко ответил на травлю жены после слов о домашнем насилии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570576116_0:55:2047:1206_1036x0_80_0_0_a432b61e7542ad5e4528080d0a4e7239.jpg
РИА Новости

Муж Тодоренко ответил на травлю жены после слов о домашнем насилии

14:17 26.04.2020 (обновлено: 18:54 26.04.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Влад Топалов и актриса и телеведущая Регина Тодоренко
Певец Влад Топалов и актриса и телеведущая Регина Тодоренко
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Певец и муж Регины Тодоренко Влад Топалов в Instagram прокомментировал травлю жены из-за слов о домашнем насилии, после которых ее лишили звания "Женщина года" по мнению журнала Glamour.
"Хрупкая, нежная, ранимая, молодая, честная, самая добрая и, конечно, как и все мы, не знает всего на свете и может оступиться", — написал он.
Кроме того, Топалов отметил, что никому не позволит оскорблять и унижать свою семью. Он еще раз подчеркнул, что все могут ошибаться, однако он всегда будет на стороне родных.
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"Неважно, правы вы или нет... Мы можем ошибаться, но я всегда буду за вас горой! А дома со всем разберемся", — пояснил Топалов.
Он попросил оставить в покое Тодоренко, так как она "достаточно настрадалась и нарыдалась за сутки". Топалов предложил: "Если вам есть что сказать, — говорите уже мне". Кроме того, он отметил, что, оскорбляя его, кому-то может стать чуть легче и они "смогут истинно собой гордиться". Муж телеведущей также подчеркнул, что всегда открыт для конструктивного диалога.
Ранее телеведущая Регина Тодоренко оказалась в центре скандала после интервью People Talk. Она заявила о том, что женщины сами могут нести ответственность за то, что они стали жертвами домашнего насилия. Пользователей Сети возмутили заявления телеведущей. Они призвали ее обвинять тех, кто совершает насилие. Позднее Тодоренко извинилась за свои слова. Однако журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года".
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КультураВлад ТопаловРоссияРегина ТодоренкоШоу-бизнес
Популярные комментарии
Что-то я не пойму..... Я считаю, что женщины часто сами виноваты в том, что их бьют...... нет, не всегда так, но довольно часто. Мне мама говорила, когда я была молодая, что "женщина языком догоняет". Я сначала не понимала этого, а теперь вижу, что все так и есть. Мужчина - глава семьи и не надо выставлять всякое там равноправие. Мужа это может просто раздражать. Если муж дурак, пьяница, наркоман и т.д., то лучше от него уйти. Если муж нормальный человек, то жена должна ему подчиняться. И не надо этого забывать.
26 апреля, 19:43
Татьяна Самсонова
96100427
А я в какой то степени согласна с Региной,иногда женщины сами просят,ну как им отказать.
26 апреля, 19:13
Наталья Брун
106000020
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