Муж Тодоренко ответил на травлю жены после слов о домашнем насилии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Певец и муж Регины Тодоренко Влад Топалов в Instagram прокомментировал травлю жены из-за слов о домашнем насилии, после которых ее лишили звания "Женщина года" по мнению журнала Glamour.
"Хрупкая, нежная, ранимая, молодая, честная, самая добрая и, конечно, как и все мы, не знает всего на свете и может оступиться", — написал он.
Кроме того, Топалов отметил, что никому не позволит оскорблять и унижать свою семью. Он еще раз подчеркнул, что все могут ошибаться, однако он всегда будет на стороне родных.
"Неважно, правы вы или нет... Мы можем ошибаться, но я всегда буду за вас горой! А дома со всем разберемся", — пояснил Топалов.
Он попросил оставить в покое Тодоренко, так как она "достаточно настрадалась и нарыдалась за сутки". Топалов предложил: "Если вам есть что сказать, — говорите уже мне". Кроме того, он отметил, что, оскорбляя его, кому-то может стать чуть легче и они "смогут истинно собой гордиться". Муж телеведущей также подчеркнул, что всегда открыт для конструктивного диалога.
Ранее телеведущая Регина Тодоренко оказалась в центре скандала после интервью People Talk. Она заявила о том, что женщины сами могут нести ответственность за то, что они стали жертвами домашнего насилия. Пользователей Сети возмутили заявления телеведущей. Они призвали ее обвинять тех, кто совершает насилие. Позднее Тодоренко извинилась за свои слова. Однако журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года".