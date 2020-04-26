Муж Тодоренко ответил на травлю жены после слов о домашнем насилии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Певец и муж Певец и муж Регины Тодоренко Влад Топалов в Instagram прокомментировал травлю жены из-за слов о домашнем насилии, после которых ее лишили звания "Женщина года" по мнению журнала Glamour.

"Хрупкая, нежная, ранимая, молодая, честная, самая добрая и, конечно, как и все мы, не знает всего на свете и может оступиться", — написал он.

Кроме того, Топалов отметил, что никому не позволит оскорблять и унижать свою семью. Он еще раз подчеркнул, что все могут ошибаться, однако он всегда будет на стороне родных.

"Неважно, правы вы или нет... Мы можем ошибаться, но я всегда буду за вас горой! А дома со всем разберемся", — пояснил Топалов.

Он попросил оставить в покое Тодоренко, так как она "достаточно настрадалась и нарыдалась за сутки". Топалов предложил: "Если вам есть что сказать, — говорите уже мне". Кроме того, он отметил, что, оскорбляя его, кому-то может стать чуть легче и они "смогут истинно собой гордиться". Муж телеведущей также подчеркнул, что всегда открыт для конструктивного диалога.