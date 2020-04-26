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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T14:12
https://ria.ru/20200426/1570590908.html
В Югре умер второй пациент с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541253_0:241:3071:1968_1036x0_80_0_0_6472e3dcf4e82f90bf1ae2120745b5ab.jpg
РИА Новости

В Югре умер второй пациент с коронавирусом

14:12 26.04.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 апр - РИА Новости. Рабочий с Приобского нефтяного месторождения с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе, это второй летальный случай, связанный с инфекцией, сообщил в воскресенье начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян.
Согласно данным окружного оперативного штаба по профилактике коронавируса, в регионе выявлено 274 инфицированных, выздоровели 55 человек, кроме того, 20 апреля скончалась 70-летняя женщина, у которой была инфекция.
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"Одиннадцать человек в тяжелом состоянии, четверо - на искусственной вентиляции легких. К сожалению, сегодня умер еще один пациент с коронавирусом, он был доставлен в больницу Нефтеюганска из известного очага - с Приобского месторождения, провел в стационаре восемь суток, не вышел из комы... Пациент 50 лет с тяжеленной двусторонней пневмонией", - сказал Малхасьян журналистам.
По информации окружного оперштаба, на Ханты-Мансийский район, где располагается Приобское месторождение, приходится около половины заболевших коронавирусом в регионе - 133 случая, большинство заболевших - рабочие.
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Губернатор Югры Наталья Комарова в воскресенье подписала постановление, согласно которому рабочим, приезжающим на вахту в регион, необходимо предоставить справку об отсутствии у них коронавируса. Кроме того, руководителям организаций в ХМАО, где трудятся вахтовики, решением властей Югры предписано исключить на две недели контакты вновь прибывающих работников с уже находящимися на вахте. При этом для работников, уже прибывших в округ на вахту, ее период продлевается от 60 до 90 дней.
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