В Югре умер второй пациент с коронавирусом

"Одиннадцать человек в тяжелом состоянии, четверо - на искусственной вентиляции легких. К сожалению, сегодня умер еще один пациент с коронавирусом, он был доставлен в больницу Нефтеюганска из известного очага - с Приобского месторождения, провел в стационаре восемь суток, не вышел из комы... Пациент 50 лет с тяжеленной двусторонней пневмонией", - сказал Малхасьян журналистам.