В Швейцарии число заразившихся коронавирусом превысило 29 тысяч

По данным на 26 апреля, в Швейцарии за сутки был выявлено 167 новых заражений и восемь смертей от COVID-19. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 29 061 человека, жертвами вируса стали 1337 человек.

Ранее власти Швейцарии приняли решение с 27 апреля начать постепенное снятие ограничительных мер, введенных в связи с новым коронавирусом. По мнению руководства страны, введенные меры принесли свои плоды, Конфедерации удалось снизить уровень распространения заболевания и избежать переполнения больниц. Снятие запретов будет проводиться в три этапа: с 27 апреля откроются медицинские кабинеты общей помощи, стоматологические кабинеты, салоны красоты, массажные салоны, автомойки и магазины хозтоваров, с 11 мая - школы, остальные магазины и рынки, а с 8 июня, если не будет резкого роста заболевших, откроются вузы, музеи, библиотеки, зоопарки и парки. Также будет снят запрет на собрания более пяти человек в одном месте.