В Приморье умер третий пациент с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Мужчина 64 лет с онкологией и подтвержденным Мужчина 64 лет с онкологией и подтвержденным коронавирусом умер в Приморье , сообщает правительство региона.

Ранее сообщалось, что в Приморье зафиксировано 254 случая заболевания СОVID-19, выздоровели 24 пациента, умерли двое. За минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 24 жителей Приморья, сообщил оперштаб.

"С момента начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 278 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 33 пациента, не справились с болезнью трое. Сегодня подтверждена смерть еще одного приморца, чья жизнь оборвалась по причине осложнения основного заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Умершему мужчине было 64 года. Пациент имел ряд сопутствующих заболеваний – онкология 4-ой степени, ишемическая болезнь, на которые наложилась пневмония, вызванная коронавирусом, отмечают власти.

Среди новых подтвержденных заболевших – люди разного пола и возраста. В большинстве случаев болезнь у них протекает в легкой или средней формах, но есть пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии, добавляют власти.