Попова заявила о сокращении темпов прироста коронавируса в России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр - РИА Новости. Темпы прироста заболевших коронавирусом в России снизились до 10% в сутки, очевидно, что режим ограничительных мер сыграл максимально положительную роль, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Он дал очень много. И если мы начинали с темпов прироста почти 30 процентов в сутки, то сегодня меньше 10. У нас удельный вес случаев бессимптомных превышает 45 процентов, а это тоже результат. Мы выявляем людей, когда они еще не заболели, когда они еще наименее заразны", - сказала Попова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".
"То, что режим ограничений сыграл свою максимальную положительную роль, это очевидно абсолютно", - добавила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.