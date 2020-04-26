Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Врач-онколог, заболевший COVID-19, скончался во время лечения двусторонней пневмонии в Белгородской области, сообщил губернатор региона Евгений Савченко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"К глубочайшему сожалению, сегодня ночью не стало белгородского врача-онколога из числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Он проходил лечение от двусторонней пневмонии во второй городской больнице. В течение недели коллеги боролись за жизнь доктора, но спасти его не удалось", - написал Савченко.
Он подчеркнул, что причина смерти будет установлена после патологоанатомической экспертизы. Глава региона выразил соболезнования родным и близким медика.
Ранее стало известно о заражении 32 человек в Белгородском областном онкодиспансере, в числе заболевших девять медиков. На карантин закрыты хирургическое и радиологическое отделения. Сообщалось, что один из заболевших медиков находятся в тяжелом состоянии.
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