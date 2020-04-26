Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог

"К глубочайшему сожалению, сегодня ночью не стало белгородского врача-онколога из числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Он проходил лечение от двусторонней пневмонии во второй городской больнице. В течение недели коллеги боролись за жизнь доктора, но спасти его не удалось", - написал Савченко.