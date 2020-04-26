В Самарской области умер второй пациент с коронавирусом

САМАРА, 26 апр - РИА Новости. Мужчина в возрасте 81 года с коронавирусом скончался в Мужчина в возрасте 81 года с коронавирусом скончался в Самарской области на фоне сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы, это второй случай смерти пациента с COVID-19 в регионе, сообщил региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

В воскресенье оперштаб по борьбе с распространением коронавируса проинформировал, что за последние сутки в России подтверждено 66 летальных случаев с COVID-19, в том числе два в Самарской области.

"Умер второй человек. Мужчина, которому был 81 год, скончался 24 апреля на фоне сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Результаты пришли 26 апреля", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, коронавирусом мужчина заразился при контакте с ранее заболевшими.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 23 апреля сообщал, что в регионе умер первый пациент с коронавирусом, у 74-летнего мужчины были онкологическое заболевание и сахарный диабет.

Кроме того, за последние сутки в Самарской области подтверждено 20 новых случаев заболевания коронавирусом: семь человек заразились от ранее заболевших, у 13 человек диагноз был подтвержден при поступлении с ОРВИ или пневмонией.

Всего в Самарской области 229 зарегистрированных случаев COVID-19, 26 человек выздоровели, двое скончались.