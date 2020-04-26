В Ингушетии еще 37 человек заразились коронавирусом

Ранее сообщалось, что в Ингушетии 515 заболевших коронавирусом, при этом 44 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 10 – на аппаратах ИВЛ. В республике скончались 15 пациентов с коронавирусом, в том числе муфтий республики, выздоровело 75 человек.