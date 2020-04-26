В Подмосковье ездивших без масок таксистов привлекли к ответственности

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Десятерых водителей такси, которые ездили без масок, привлекли к административной ответственности в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Отмечается, что инспекторы управления административно-транспортного контроля минтранса Подмосковья в субботу проверили 182 автомобиля такси на соблюдение санитарных норм, а также пассажиров - на наличие у них QR-кода.
"В Домодедово и Красногорске выявлено 10 водителей такси, которые ездили без масок. Водителей и таксопарки привлекли к административной ответственности", - говорится в сообщении.
Добавляется, что QR-коды были у всех пассажиров проверенных такси.
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